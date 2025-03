Calcio Serie C, 34a giornata. Avellino da impazzire, ko il Benevento con le reti di Armellino e Palumbo

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino (74′ Palumbo), Palmiero, Sounas; D’Ausilio (87′ Tribuzzi); Patierno, Lescano (66′ Russo). A disposizione: Marson, Pizzella, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Arzillo, Mutanda, Zuberek, Campanile. All. Biancolino

Benevento (3-4-1-2): Nunziante; Berra (72′ Meccariello), Capellini, Tosca; Oukhadda, Talia, Pinato (75′ Lanini), Simonetti (84′ Starita); Acampora (72′ Prisco); Lamesta, Manconi. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Agazzi, Viscardi, Borello, Perlingieri, Carfora. All. Auteri

Arbitro: Zanotti di Rimini

Assistenti: Boggiani di Monza e Sicurello di Seregno

Quarto uomo: Silvestri di Roma 1

Note: ammoniti Talia, Rigione, Capellini, Lamesta, Nunziante; recupero p.t. 1′; s.t. 5′

Reti: 49′ Armellino (A), 65′ Pinato (B), 77′ Palumbo (A)

di Lucio Ianniciello

L’Avellino si aggiudica il derby con il Benevento e fa sognare l’intera Irpinia. Le reti tutte nella ripresa, per i lupi Palumbo e Armellino i marcatori, in mezzo il pari di Pinato. Settima vittoria consecutiva, invariato il distacco (+2) dall’Audace Cerignola, secondo.

L’Avellino, col 4-3-1-2, deve fare a meno di De Cristofaro, Rocca e Panico, quest’ultimo squalificato. Rientra Palmiero dallo stop per lo stesso motivo che ha fermato l’ex Carrarese, Armellino e Sounas ad affiancarlo. In attacco D’Ausilio a sostegno di Lescano e Patierno. Benevento col 3-4-1-2. I lupi partono in modo determinato, mischia in area ospite con Sounas che non riesce a trovare la zampata giusta. Il primo tiro in porta è di Simonetti al 20′, nessun problema per Iannarilli. La risposta è una conclusione di Patierno, murata. Prima ammonizione pure di marca giallorossa, sanzionato Talia. Al 36′ importante opportunità per il vantaggio beneventano, la difesa irpina non fa scattare il fuorigioco sul lancio di Simonetti per Lamesta che si invola tutto solo calciando incredibilmente alle stelle. Le squadre guadagnano gli spogliatoi. Primo tempo piuttosto bloccato con brivido finale per i ragazzi di Biancolino.

L’Avellino riparte ancora con decisione e sferra subito un gancio agli avversari: D’Ausilio, dopo aver scambiato con Sounas, pesca Armellino che incrocia al volo battendo Nunziante. Il Partenio è caldissimo, il tabellino recita 1-0. Al 56′ lupi vicinissimi al raddoppio, sulla punizione di Palmiero c’è Lescano che forse tocca appena e la sfera va a infrangersi sul palo. Il Benevento cerca di reagire con un sinistro di Lamesta. Al 65′ il pari sannita, sbaglia Rigione, bravo Manconi a mettere la palla per l’accorrente Pinato e Iannarilli è trafitto. Biancolino effettua il cambio Lescano-Russo. Al 71′ l’Avellino può riportarsi in vantaggio, ottima imbeccata di D’Ausilio per Patierno che di piatto, da favorevolissima posizione, manda fuori di poco. È la volta di Palumbo, esce Armellino. Poco prima ancora Patierno sfiora il gol. Al 77′ proprio l’italo-norvegese fa impazzire i tifosi irpini, Russo lo vede e lo serve, colpo di testa angolato sul quale nulla può Nunziante. È 2-1. Auteri butta nella mischia Starita, fischiatissimo, per Simonetti. Per i lupi Tribuzzi rimpiazza D’Ausilio. Cinque i minuti di recupero. Non accade più niente, si può scatenare la bolgia.