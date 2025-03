Baiano sconfitto di misura: l’U.S. Vico vince 1-0

Partita combattuta ed equilibrata quella andata in scena tra U.S. Vico e A.C. Baiano, con i padroni di casa che riescono a spuntarla con una rete nella ripresa. Il primo tempo è avaro di emozioni, con entrambe le squadre impegnate più a studiarsi che ad affondare il colpo. La manovra offensiva stenta a decollare e le difese hanno la meglio sugli attacchi avversari, rendendo la prima frazione priva di vere occasioni da gol.

Nella ripresa, la gara cambia leggermente ritmo, con l’U.S. Vico che prende in mano il pallino del gioco e alza il baricentro. La squadra di casa riesce a rendersi più pericolosa e a creare qualche grattacapo alla difesa del Baiano, che però regge bene l’urto. La svolta arriva al 35’(Limatola), quando il Vico concretizza la sua leggera supremazia trovando il gol del vantaggio con un’azione ben orchestrata.

Il Baiano prova a reagire nei minuti finali, ma senza riuscire a creare particolari pericoli alla retroguardia locale. L’U.S. Vico amministra il vantaggio e porta a casa tre punti importanti, frutto di una prestazione attenta e cinica.

U.S. Vico

De Riggi Pietro, Esposito Valerio, Menna Luigi, D’Arcangelo Giuseppe, Sepe Michele, Maresca Antonio, Conteh Sanna, Parisi Pietro, Limatola Gennaro Marco, Arianna Luigi, Auriemma Pietro

A disposizione:

Ovino Angelo Maria, Festa Alessandro, Autorino Michele, Esposito Francesco Pio, Ferraioli Francesco Pio, D’Avino Aniello Mattia, Polito Niccolò, La Marca Domenico, Casicco Giuseppe All.Aldo Papa

A.C. Baiano

Calvanico Pietro, Carbone Giuseppe, Catalano Samuel, Franco Alessio, Giampietro Stefano, Inderst Roberto, Lippiello Antonio, Longobardi Stefano, Napolitano Daniele, Pecchia Stefano, Tedeschi Matteo

A disposizione:

Del Prete Simone, Galluccio Gioacchino, Grillo Donato, Lauri Nicola Giuseppe, Mauriello Gabriele, Minteh Bakary, Napolitano Aniello, Sgambati Enzo, Tirelli Andrea All. Roberto D’Avanzo.