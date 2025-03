Un pari che sta stretto al Sirignano: 1-1 contro il Quinte de Roca

Un pareggio che, alla fine, sembra soddisfare entrambe le squadre, ma che lascia un retrogusto di rammarico al Sirignano, che avrebbe meritato qualcosa di più. La partita, disputata davanti a circa 150 spettatori allo Stadio Sant’Andrea Apostolo di Sirignano, ha visto un continuo equilibrio, con occasioni da una parte e dall’altra, ma anche alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato polemiche e discussioni.

Il match inizia con grande intensità e il Sirignano si rende subito protagonista di una grande pressione. Tuttavia, al 20’ arriva il primo episodio controverso: l’Atletico Sirignano reclama un calcio di rigore netto per un fallo su un attaccante in area, ma l’arbitro Intravaja non fischia. Sul ribaltamento di fronte, il Quinte de Roca approfitta di una rapida ripartenza e riesce a segnare il gol del vantaggio con un’azione ben costruita che porta il risultato sull’1-0.

Nonostante il gol subito, il Sirignano non perde la calma e continua a giocare con buona organizzazione. Le occasioni per il pareggio non mancano: il Sirignano ha almeno 4-5 nitide occasioni da gol, ma la fortuna e la difesa avversaria fanno la loro parte. Alla fine del primo tempo, però, arriva la giusta ricompensa per i padroni di casa: su un’incertezza difensiva del Quinte de Roca, Addeo Matteo riesce a sfruttare il momento favorevole e a trovare il gol dell’1-1 che ristabilisce l’equilibrio, meritato per i locali.

La ripresa riprende sulla stessa falsariga del primo tempo: entrambe le squadre si equilibrano e, pur avendo le rispettive occasioni, non riescono a sfondare. Il Sirignano, sostenuto dal pubblico di casa, spinge più volte per cercare il vantaggio, ma trova una difesa solida del Quinte de Roca. In particolare, il portiere Alessio Cafariello si fa trovare pronto con interventi decisivi per mantenere il punteggio in parità.

Anche gli ospiti, nonostante qualche tentativo in contropiede, non riescono a superare la difesa del Sirignano e il portiere Graziano Giovanni si oppone con efficacia. Il ritmo della partita rimane vivace fino al fischio finale, ma nessuna delle due squadre riesce a concretizzare le occasioni create.

Il triplice fischio sancisce il risultato finale di 1-1, che appare giusto per quanto visto in campo. Tuttavia, è il Sirignano a uscirne con qualche rammarico, poiché ha avuto più occasioni e, a conti fatti, sarebbe stato il team che avrebbe meritato di più. L’arbitraggio, purtroppo, è stato oggetto di discussioni, con il rigore negato nel primo tempo che ha sicuramente influenzato l’andamento della partita.

In ogni caso, la partita è stata equilibrata e ben combattuta da entrambe le squadre, che hanno cercato in ogni modo di prevalere sull’avversario. Al di là del risultato, il Sirignano può essere soddisfatto per il carattere dimostrato, anche se sicuramente il pareggio lascia un po’ di amaro in bocca.

Atletico Sirignano – Quinte de Roca 1-1

Marcatori:30’ Aprile Giuseppe (Quinte de Roca)-45’ Addeo Matteo (Sirignano)

Stadio: Sant’Andrea Apostolo, Sirignano (AV)

Arbitro: Intravaja Francesco

Atletico Sirignano

Allenatore Mainolfi Salvatore

Graziano Giovanni, Matriciano Simone, Patriciello Antonio, Guadagnuolo Salvio, Addeo Matteo, D’Apolito Francesco Saverio, Montuori Nicola, Vetrano Davide, Napolitano Gianluca, Napolitano Stefano, (VK) Del Mastro Antonio

A disposizione

Festa Agostino Andrea, Picciocchi Armando

Quinche de Roca

Allenatore :

Cafariello Alessio, Alaia Umberto, (C) Miele Giovanni, Aprile Giuseppe, (VK) Russo Antonio, Turiello Christian, De Simone Antonio, Vitale Gianluca, Biondi Biagio, Iavarone Domenico, Fornaro Luigi

A disposizione

Miele Aniello, Infelice Oreste, Cavezza Pasquale, Buonauro Guglielmo, Maddaloni Giuseppe, Giacco Adriano, Lieto Ferdinando Pio, Buonauro Gianluca