Tragedia in gita scolastica: studente 18enne campano muore a Malaga. Comunità sotto choc

Dolore e sgomento a Pagani per la tragica scomparsa di un giovane studente del liceo scientifico “Mangino”, deceduto durante una gita scolastica in Spagna. Il 18enne, che si trovava a Malaga con la sua classe, è stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di un virus febbrile. Le sue condizioni, inizialmente sotto controllo, si sono improvvisamente aggravate, portandolo al decesso.

La notizia ha lasciato sotto choc l’intera comunità scolastica e la città di Pagani, che si stringono nel dolore attorno alla famiglia del ragazzo. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello dell’Amministrazione provinciale di Salerno. “Il Vice Presidente Giovanni Guzzo ed i consiglieri provinciali – si legge in una nota – si uniscono al profondo dolore dei familiari, dei compagni e dell’intera comunità di Pagani per la scomparsa improvvisa del giovane studente del Liceo Scientifico Statale Mangino, avvenuta durante una gita scolastica in Spagna”.

Le autorità locali e consolari sono al lavoro per fornire assistenza alla famiglia e per il rientro della salma in Italia. Restano ancora da chiarire le cause esatte del decesso, mentre si attendono eventuali approfondimenti medici.