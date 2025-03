Notte di incidenti in Irpinia: quattro feriti, intervento dei vigili del fuoco

Notte movimentata sulle strade dell’Irpinia, dove due distinti incidenti hanno causato il ferimento di quattro persone. Il primo sinistro si è verificato lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto che attraversa il comune di Grottaminarda, in direzione Puglia. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato un muretto e si è ribaltata. A bordo del veicolo viaggiava una coppia originaria di Canosa di Puglia, entrambi rimasti feriti nell’impatto.

Poco dopo, un secondo incidente è avvenuto a Monteforte Irpino, in località Alvanella, dove due vetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Anche in questo caso, i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti.

Entrambi gli episodi sono ora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di ricostruire la dinamica degli incidenti.