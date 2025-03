Avellino all’assalto del Potenza: il Partenio si prepara al sold out

Lunedì sera, l’Avellino ospiterà il Potenza al Partenio-Lombardi in una delle sfide più attese della stagione, con i biancoverdi pronti a dare il massimo per centrare l’obiettivo promozione. L’incontro, che si disputerà alle 20:30, potrebbe rivelarsi decisivo per la vetta della classifica, con l’Avellino che potrebbe approfittare del turno di riposo dell’Audace Cerignola per sorpassare la capolista.

Il tecnico Raffaele Biancolino, alla guida della squadra da diverse giornate, punta ancora sul 4-3-1-2, sebbene dovrà fare a meno di De Cristofaro, che ha terminato la stagione per infortunio, e Palmiero, squalificato. In attacco, l’Avellino si affiderà a Lescano e Patierno, mentre in centrocampo Palumbo potrebbe partire dal primo minuto, affiancato da Rocca e Sounas.

La Curva Sud Avellino ha lanciato un nuovo appello a tutta la tifoseria, invitando tutti a sostenere la squadra in questa cruciale partita. Il Partenio si prepara ad essere una vera bolgia, con i tifosi pronti a spingere i lupi verso la vittoria. Il sold-out è imminente, con gli ultimi biglietti disponibili per la Tribuna Montevergine dopo la chiusura della prevendita per la Tribuna Terminio e la Curva Sud.

L’Avellino, reduce da un lungo periodo di preparazione, vuole sfruttare questa occasione per fare un passo decisivo verso la promozione.