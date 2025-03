Salvini attacca De Luca: “Sanità inefficiente, la Campania merita di meglio”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto oggi a Città della Scienza, soffermandosi sulla situazione sanitaria in Campania. Nel suo discorso ha sottolineato come, ancora oggi, molti cittadini siano costretti a recarsi in altre regioni per ricevere cure adeguate. “De Luca dovrebbe chiedere scusa a chi è costretto a farsi curare fuori”, ha dichiarato Salvini, ribadendo la necessità di un cambiamento nella gestione della sanità regionale. Secondo il vicepremier, la Campania avrà l’opportunità di voltare pagina nei prossimi sei mesi, un chiaro riferimento alle elezioni regionali del 2025.