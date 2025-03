Tensioni a Bagnoli: corteo contro Salvini, Piantedosi e Valditara. Scontri con la polizia

A Bagnoli si sono registrati momenti di tensione durante la manifestazione contro l’arrivo di Matteo Salvini, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara alla convention della Lega, tenutasi nel pomeriggio a Città della Scienza. Residenti dei Campi Flegrei e attivisti sono scesi in piazza per esprimere il proprio dissenso, portando cuscini come simbolo delle notti insonni causate dal bradisismo.

Gli scontri sono scoppiati intorno alle 16:15, quando i manifestanti hanno cercato di avanzare oltre il blocco della polizia. Sono stati lanciati uova e accesi fumogeni, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato una carica di alleggerimento. Durante gli scontri è rimasto ferito un questore vicario.

Dopo le tensioni iniziali, una delegazione di residenti è stata ricevuta per consegnare un documento al ministro Piantedosi, chiedendo misure straordinarie per l’area dopo le recenti scosse di terremoto. La situazione si è poi normalizzata, con i manifestanti che hanno annunciato un’assemblea per discutere le prossime iniziative.