Sperone in lutto: il cordoglio di “Uniti per Sperone” per la famiglia Del Mastro

Sperone è colpita da un profondo dolore per la scomparsa di Sabatino Del Mastro. In questo momento di grande tristezza, il gruppo politico “Uniti per Sperone” ha voluto esprimere le proprie sentite condoglianze alla famiglia Del Mastro, unendosi al cordoglio di tutta la comunità.

“Uniti per Sperone” ha sottolineato l’importanza del legame che unisce i cittadini in momenti difficili come questo, ribadendo la vicinanza alla famiglia Del Mastro con un messaggio di affetto e solidarietà.

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari e agli amici di Sabatino Del Mastro, ricordandole con stima e affetto.