Forino (Av): Nasce “Largo Enrichetta Caracciolo di Forino”. La prima strada in Italia intitolata a questa illustre figura.

Il Comune di Forino, come stabilito dalla Giunta Comunale, ha dedicato uno spazio urbano alla memoria di Enrichetta Caracciolo di Forino, figura di spicco del Risorgimento italiano, patriota e scrittrice italiana. Enrichetta nata a Napoli nel 1821 era la quinta di sette sorelle. La sua infanzia fu segnata da frequenti trasferimenti a causa degli incarichi del padre, Fabio Caracciolo, Principe di Forino e maresciallo dell’esercito napoletano. Nel 1839, dopo la morte del padre, la famiglia tornò a Napoli, dove Enrichetta fu costretta dalla madre a entrare nel convento benedettino di San Gregorio Armeno, nonostante la sua mancanza di vocazione religiosa. Durante i venti anni trascorsi nel convento, Enrichetta lottò per ottenere la dispensa dai voti monacali. Nel 1860, finalmente libera, si dedicò all’attivismo sociale e politico, sostenendo i diritti delle donne e collaborando con diverse pubblicazioni. Nel 1864 pubblicò la sua autobiografia, “Misteri del chiostro napoletano”, un’opera che descrive le difficoltà e le ingiustizie subite nel convento, divenuta un importante documento storico e letterario. Nonostante il suo impegno e la notorietà, Enrichetta non ha mai ricevuto grandi riconoscimenti ufficiali. L’intitolazione di un’area pubblica di Forino rappresenta un giusto tributo alla sua figura.

Il Sindaco Olivieri ha dichiarato che” la decisione di intitolare una strada a Enrichetta Caracciolo è stata presa con l’intento di mantenere viva la sua memoria e di trasmettere alle future generazioni l’importanza di figure che, con il loro operato, hanno contribuito all’emancipazione femminile. Il Comune di Forino, attraverso questa iniziativa, ha voluto non solo rendere omaggio a questa figura, ma anche rafforzare il legame tra il passato e il futuro, unendo la comunità nel ricordo di una persona che ha fatto tanto per i diritti delle donne. Questa intitolazione rappresenta un atto simbolico ma al contempo molto significativo: rendere giustizia alla memoria di Enrichetta. ” Da.Bio