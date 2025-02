Lutto a Serino per la scomparsa di Francesco De Maio a 38 anni

La comunità di Serino è in lutto per la prematura scomparsa di Francesco De Maio, deceduto all’età di 38 anni. La notizia ha sconvolto familiari, amici e conoscenti, che lo ricordano per la sua gentilezza e generosità.

I funerali si terranno oggi, 22 febbraio 2025. Il corteo funebre partirà alle 15:00 da via Pescarole n°19 e giungerà alla Chiesa di San Luca Evangelista, dove alle 15:30 sarà celebrata la funzione religiosa. Successivamente, Francesco sarà tumulato nel Cimitero di San Michele di Serino.

La famiglia esprime gratitudine a chi parteciperà al lutto e invierà messaggi di condoglianze. La comunità si stringe attorno ai suoi cari, onorando la memoria di una persona che resterà nel cuore di tutti.