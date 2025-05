Regionali in Campania, Rotondi: “Con Cirielli presidente, Dc e Nuovo Psi in una lista autonoma”

Si muovono i primi assetti in vista delle elezioni regionali in Campania. Gianfranco Rotondi, presidente della Democrazia Cristiana e deputato di Fratelli d’Italia, ha annunciato la nascita di una lista autonoma che vedrà insieme Dc e Nuovo Psi all’interno della coalizione di centrodestra.

“Ad oggi, per quanto mi risulta, la Campania è assegnata a Fratelli d’Italia e il candidato sarà Edmondo Cirielli, che anche noi democristiani intendiamo sostenere” ha dichiarato Rotondi in un’intervista al quotidiano “Nuove Cronache”. “Con lui abbiamo concordato la partecipazione della lista della Democrazia Cristiana”.

Rotondi ha poi rivelato un incontro avvenuto nelle scorse ore con i dirigenti del Nuovo Psi guidato da Stefano Caldoro. “Abbiamo condiviso l’idea di una lista comune, che unisca i simboli della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. Sarà una lista autonoma nella coalizione, per rappresentare le culture politiche che hanno segnato la storia repubblicana e che hanno ancora un ruolo nei territori”.

La proposta si inserisce nel percorso di costruzione della coalizione che dovrebbe sostenere Cirielli, attuale viceministro degli Esteri, dato in pole per la candidatura alla presidenza della Regione. L’obiettivo è rafforzare la componente centrista e valoriale del centrodestra, valorizzando identità storiche come quella democristiana e socialista.