Atripalda, chiuse lunedì 19 maggio le scuole “Pascoli” e “Mazzetti” per lavori alla rete idrica

Lunedì 19 maggio le scuole dell’infanzia “G. Pascoli” e primaria “Mazzetti” di Atripalda resteranno chiuse per consentire l’esecuzione di interventi alla rete idrica. Lo comunica il Comune, informando la cittadinanza su due distinti lavori programmati che interesseranno le strutture scolastiche.

Nel plesso “Pascoli” sarà effettuata la riparazione della condotta idrica adduttrice, operazione necessaria per garantire la regolare erogazione del servizio. Contemporaneamente, presso la scuola primaria “Mazzetti”, si procederà ai lavori di allacciamento delle bocche antincendio in via Pianodardine, come da comunicazione ufficiale di Alto Calore Servizi.

Entrambi gli interventi richiedono la sospensione delle attività didattiche per motivi di sicurezza. Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 20 maggio. L’amministrazione comunale invita le famiglie a prestare attenzione all’avviso e si scusa per eventuali disagi, sottolineando l’importanza degli interventi per la sicurezza e l’efficienza delle strutture scolastiche.