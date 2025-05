La 96ª Adunata Nazionale degli Alpini a Biella: Tradizione, Onore e Memoria tra le Montagne Piemontesi. Tra i presenti anche i sergente Picciocchi di Baiano

La 96ª Adunata Nazionale degli Alpini si è svolta a Biella dal 9 all’11 maggio 2025, trasformando la città piemontese in un punto di incontro per oltre 90.000 alpini provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento ha attirato circa 400.000 visitatori, consolidando il suo ruolo di celebrazione della memoria, della solidarietà e dell’identità nazionale.

La manifestazione è iniziata venerdì 9 maggio con l’alzabandiera in Piazza Duomo, seguito da cerimonie di onore ai Caduti e dall’inaugurazione della Cittadella degli Alpini e della Protezione Civile. La giornata si è conclusa con la sfilata dei vessilli e il discorso di benvenuto del sindaco .

Sabato 10 maggio ha visto incontri istituzionali, il lancio di paracadutisti allo Stadio La Marmora-Vittorio Pozzo e concerti itineranti di cori e fanfare alpine.

Domenica 11 maggio, momento culminante dell’Adunata, si è svolta la grande sfilata con oltre 80.000 alpini che hanno marciato per le vie di Biella, accolti da una folla entusiasta

Il manifesto ufficiale dell’Adunata, realizzato da Mariella Tavarone, e la medaglia commemorativa, disegnata da Daria Rosa Raise, hanno celebrato i simboli storici di Biella, come il Battistero di San Giovanni e il monumento all’Alpino nei Giardini Zumaglini .

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per onorare il passato e rafforzare i legami di comunità, con la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, tra cui un messaggio di saluto da parte di Papa Leone XIV .

Tra i partecipanti ance il baianese sergente Antonio Picciocchi, in forza al 9° Reggimento Alpini, ha partecipato all’operazione NATO ICE1901 nel dicembre 2019. Durante questa esercitazione, ha indossato una “ghillie suit”, una tuta mimetica utilizzata per il camuffamento in ambienti naturali. Nelle sfilate rievocative, Antonio continua a indossare la stessa “ghillie suit”, come mostrato nella foto fornita.

Il 9° Reggimento Alpini, con sede a L’Aquila, è un reparto specializzato nel combattimento in montagna dell’Esercito Italiano, inquadrato nella Brigata Alpina “Taurinense”. Nel corso degli anni, il reggimento ha partecipato a numerose operazioni sia in Italia che all’estero, tra cui missioni in Afghanistan e Kosovo.

L’operazione ICE1901 ha rappresentato un’importante occasione di addestramento per le truppe alpine, permettendo loro di affinare le capacità operative in ambienti montani e innevati. La partecipazione di militari come il sergente Picciocchi evidenzia l’impegno e la dedizione del personale del 9° Reggimento Alpini nel mantenere elevati standard di preparazione e professionalità.

La “ghillie suit” indossata da Antonio non è solo un elemento funzionale durante le operazioni, ma anche un simbolo del legame tra passato e presente, tra l’esperienza sul campo e la memoria storica che viene celebrata nelle sfilate rievocative. Attraverso questi eventi, si mantiene viva la tradizione e si onora il contributo dei militari italiani nelle missioni internazionali.