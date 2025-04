PSI, si accende il motore per le Regionali: Volpe e Servalli in campo a Salerno, Franza punta sull’Irpinia

Il Partito Socialista Italiano inizia a definire le proprie strategie in vista delle elezioni regionali in Campania. Dopo il congresso straordinario che ha confermato Enzo Maraio alla guida nazionale del partito, ora i vertici sono al lavoro per costruire liste forti e competitive, con l’obiettivo di superare agevolmente la soglia di sbarramento del 2,5% prevista dalla nuova normativa elettorale regionale.

In provincia di Salerno si parte con l’attuale consigliere regionale Andrea Volpe, già attivo nella campagna elettorale su tutto il territorio. Al suo fianco potrebbe scendere in campo anche il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, che, per candidarsi, dovrà concludere anticipatamente il suo secondo mandato alla guida del Comune.

Anche in provincia di Avellino il PSI punta su un volto istituzionale di rilievo: si tratta di Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino, al suo secondo mandato amministrativo. Con lui, i socialisti irpini intendono consolidare una presenza significativa sul territorio, in vista di una competizione che si preannuncia decisiva per il futuro del partito in Campania.

La macchina organizzativa è dunque in pieno movimento, pronta a dare battaglia su tutto il territorio regionale.