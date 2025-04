NOLA, IL NUOVO CDU NON PARTECIPERÀ ALLA PROSSIMA TORNATA ELETTORALE

“Dopo le disastrose esperienze amministrative cittadine, il Nuovo CDU con entusiasmo aveva aderito ad un progetto politico centrista basato sui valori del rispetto, della lealtà e della coerenza. Purtroppo la confusione e gli animi poco rivolti a una politica chiara hanno impedito la possibilità di costruire un percorso nuovo improntato alla serietà, all’autenticità e alla buona politica. Se la politica è un impegno che serve a delineare un progetto propositivo, a Nola mancano le condizioni per mettere in campo un’esperienza amministrativa che vada oltre le dinamiche che hanno fin qui mortificato la nostra comunità.

Per noi “fare politica” significa servizio, responsabilità, spirito di iniziativa, volontà di costruire, programmare, progettare, migliorare, senza cadere nell’autoreferenzialità.

Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, diceva che la Politica è l’arte della

mediazione, da non confondere con la strategia dei compromessi, e sosteneva

anche che è un delitto assecondare la politica degli avventurieri.

Pertanto, dopo un ampio confronto con chi all’interno del Nuovo CDU ha animato la volontà di tanti amici nel mettersi in gioco per un riscatto della nostra comunità, abbiamo deciso di non partecipare alla tornata elettorale del prossimo 25 maggio.

Siamo convinti che la Politica possa e debba essere fatta anche senza rappresentanza diretta nelle istituzioni, con senso civico e di servizio verso il prossimo, nelle forme più larghe

della solidarietà umana, non per il proprio beneficio o tornaconto personale.

La Politica è arte nobile e difficile, richiede competenza ed onestà. Auguriamo ai futuri amministratori di avere il coraggio non solo di praticarla, ma di esserne testimoni coerenti e credibili”.

Cosi in una nota il Coordinamento cittadino del Nuovo CDU di Nola