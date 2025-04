Pompei, “Bimbi in Bici”: tre giornate di sport e divertimento dedicate ai più piccoli

La Città di Pompei, Patrimonio dell’Umanità, si prepara ad accogliere i più piccoli con l’iniziativa “Bimbi in Bici”, tre giornate dedicate allo sport, al gioco e al divertimento. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, coinvolgerà bambini e famiglie in un percorso all’insegna della salute e della socialità.

Il calendario degli appuntamenti prevede:

• 13 aprile: ritrovo alle ore 8:30 presso la Palazzina INA Casa in via Nolana, con partenza alle ore 9:00. A seguire, animazione per bambini dalle 10:15 alle 13:00.

• 19 aprile: ritrovo alle ore 8:30 al Parco del Bambino, in via Aldo Moro (167), con partenza alle ore 9:00. Anche in questa occasione, ci sarà animazione dedicata ai più piccoli dalle 10:15 alle 13:00.

• 27 aprile: ritrovo alle ore 9:20 in Piazza Schettini, con partenza prevista per le ore 10:00. Dalle 11:00 alle 13:00 i bambini potranno divertirsi con animazione e gonfiabili.

L’iniziativa “Bimbi in Bici” mira a promuovere l’attività fisica, l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sano ed ecologico, e a regalare momenti di spensieratezza e allegria ai più piccoli in location simboliche della città.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Pompei: www.comune.pompei.na.it.