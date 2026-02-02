Nocera Superiore, installato un moderno sistema di segnalazione automatica contro il rischio allagamenti al sottopasso di via Napoli–via Pizzone

Maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni nel sottopasso tra via Napoli e via Pizzone, infrastruttura da tempo interessata da criticità legate agli allagamenti in caso di piogge intense. L’Amministrazione comunale di Nocera Superiore ha completato l’installazione di un innovativo sistema di segnalazione del pericolo, pensato per prevenire situazioni di rischio e garantire una circolazione più sicura.

Il sottopasso, in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, diventava frequentemente teatro di allagamenti, mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti e creando condizioni di potenziale pericolo. Per far fronte a questa problematica, l’Amministrazione ha deciso di investire in una soluzione tecnologica avanzata, in grado di intervenire in maniera automatica e tempestiva.

Il nuovo impianto è composto da due led wall ad altissima definizione, accompagnati da segnaletica integrativa conforme al Codice della Strada. Il sistema si attiva automaticamente grazie a due sonde di rilevamento, collegate a una centralina che entra in funzione in presenza di acqua nel sottopasso, segnalando immediatamente il pericolo agli utenti della strada.

«Si tratta di un intervento mirato – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – che nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalla volontà di prevenire situazioni di rischio prima che si trasformino in emergenze. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e, attraverso l’innovazione tecnologica e una programmazione attenta, continuiamo a investire nel miglioramento delle infrastrutture urbane, coniugando prevenzione, modernizzazione e attenzione al territorio, per una città sempre più sicura».

L’infrastruttura è inoltre dotata di un software gestibile da remoto, anche tramite applicazione per smartphone, che consente di personalizzare in tempo reale i messaggi visualizzati sui led wall, garantendo massima flessibilità e rapidità di intervento.