Spara alla moglie durante una lite: donna gravissima, fermato 38enne a Paduli

Dramma a Paduli, in provincia di Benevento. Una guardia giurata di 38 anni avrebbe sparato con un fucile alla moglie 46enne, dalla quale sembra si stesse separando. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, dove versa in gravissime condizioni.

L’uomo, che lavorerebbe come vigilante in provincia di Caserta, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. La coppia ha due figli.

L’aggressione sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 2 febbraio, all’interno di un’abitazione situata in contrada Femina Arsa, al confine con il territorio di Sant’Arcangelo Trimonte.

I motivi del gesto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo quanto riferito dall’ANSA, tra i due coniugi vi sarebbero stati forti contrasti negli ultimi tempi.

Sempre secondo l’ANSA, la 46enne sarebbe stata colpita all’addome e al fianco ed è attualmente in sala operatoria.

Il marito, invece, è stato condotto presso il comando provinciale dei carabinieri di Benevento, guidato dal colonnello Marco Keten.

Le indagini sono in corso.