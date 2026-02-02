PALMA CAMPANIA: Carnevale, super ospite Paolo Ruffini

Il Carnevale Palmese 2026, partito ormai ufficialmente con il ratto del gagliardetto attende con trepidazione i giorni della sfilata.

Da poche ore circola un video sul canale social ufficiale del Carnevale che ha già scatenato scalpore: Paolo Ruffini, attore e presentatore è infatti comparso nei contenuti social suscitando entusiasmo tra gli spettatori presenti e tra chi segue la manifestazione sui canali digitali.

La presenza di Ruffini — il cui giorno è tenuto segreto- ha aggiunto un pizzico di fama televisiva a una manifestazione già ricca di storia e tradizione.

Non mancare al carnevale per non perderti l’incontro con lui!