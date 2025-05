Sperone, incontro tra il senatore Menia e i dirigenti di Fratelli d’Italia: “Circumvesuviana simbolo del fallimento politico regionale”

Nel pomeriggio di oggi a Sperone, il senatore Roberto Menia, accompagnato dalla presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo, ha incontrato i dirigenti provinciali e cittadini dei comuni del Baianese, in un confronto politico che ha posto al centro il tema della mobilità e il ruolo delle istituzioni regionali nella gestione dei trasporti pubblici.

L’iniziativa, promossa Fratelli d’Italia, si è svolta in un clima di forte critica nei confronti dell’attuale amministrazione regionale, guidata da Vincenzo De Luca. Tra i temi affrontati, particolare rilievo ha assunto la vicenda della Circumvesuviana, definita dagli intervenuti come «emblema di un sistema in crisi» e «strumento di scambio elettorale in una logica clientelare».

Durante l’incontro, è stato denunciato il degrado delle infrastrutture e del servizio ferroviario locale, che coinvolge quotidianamente migliaia di pendolari dell’area nolana e del Baianese. La Circumvesuviana rappresenterebbe «un simbolo del disinteresse e dell’incapacità della classe dirigente regionale», accusata di utilizzare il trasporto pubblico «come merce di scambio, in una politica delle mancette elettorali».

Fratelli d’Italia ha quindi ribadito la necessità di una nuova rappresentanza territoriale che possa difendere i diritti dei cittadini e garantire servizi adeguati. Il senatore Menia ha sottolineato come «la battaglia per la dignità del Sud passi anche dalla capacità di denunciare con forza questi fallimenti e di costruire un’alternativa credibile».

L’incontro si inserisce in una più ampia campagna politica che punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio e a promuovere un dibattito critico sulle politiche regionali, in vista dei futuri appuntamenti elettorali.