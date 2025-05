Avviati i lavori di rifacimento di via Romero a Sant’Anastasia

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha comunicato l’avvio dei lavori di rifacimento di via Romero, precedentemente nota come via Cascetta, a cura della Gori.

Il primo intervento su questa strada era già stato completato, ma come spiega lo stesso Esposito, il manto stradale non era stato realizzato in modo adeguato. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha sollecitato nuovamente l’azienda a intervenire per garantire un lavoro svolto a regola d’arte.

Il sindaco ha sottolineato che gli interventi sulle strade devono essere fatti con cura e responsabilità. Si tratta di un impegno concreto per migliorare la qualità delle infrastrutture viarie del territorio, assicurando manutenzioni efficaci e durature a beneficio dei cittadini.

L’avvio di questi lavori rappresenta un passo importante verso la riqualificazione delle vie di Sant’Anastasia e la valorizzazione del tessuto urbano della città.