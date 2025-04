Napoli, Aggressione a Bagnoli: 34enne Colpito con un Martello per un Parcheggio

Un litigio per un parcheggio a Bagnoli, Napoli, si è trasformato in un grave episodio di violenza. La notte scorsa, un 34enne incensurato, residente nel quartiere di Pianura, è stato aggredito con un martello dopo una discussione sulla sosta di un’auto in via Russolillo. L’uomo ha riportato un trauma cranico e una frattura, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove i medici hanno disposto una prognosi di 40 giorni. Fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma è ricoverato in osservazione.

I carabinieri di Bagnoli sono intervenuti sul luogo dell’aggressione, raccogliendo testimonianze e avviando le indagini per risalire all’aggressore, al momento ancora sconosciuto. Gli inquirenti stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e continuano a sentire testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il responsabile dell’attacco.