Convegno “Fame d’Amore” a Palazzo Baronale di Torre del Greco

Venerdì 11 aprile, alle ore 10:00, Palazzo Baronale di Torre del Greco, situato in Piazza del Plebiscito, ospiterà il convegno “Fame d’Amore”. L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che offriranno approfondimenti sul complesso tema dell’amore, esplorandone le diverse sfaccettature psicologiche, sociali e culturali. Un’occasione unica per riflettere insieme su uno dei sentimenti più universali e significativi della nostra esistenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con un invito a partecipare per chiunque desideri approfondire tematiche di grande rilevanza. Un appuntamento da non perdere in una delle location più suggestive di Torre del Greco.