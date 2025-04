XXVIII Giornata Nazionale del Sì alla Donazione degli Organi: Un Gesto di Solidarietà che Ridà Speranza

Venerdì 11 aprile si celebra la XXVIII Giornata Nazionale del Sì alla Donazione degli Organi, un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un gesto che può fare la differenza tra la vita e la morte: la donazione degli organi.

Donare gli organi è un atto di grande generosità che può trasformare la sofferenza in speranza, restituendo vita a chi è in attesa di un trapianto. Ogni anno, migliaia di persone in Italia sono costrette a vivere con la speranza di ricevere un organo, ma la carenza di donazioni rende difficile soddisfare questa domanda urgente. Per questo è fondamentale che ognuno di noi si prenda il tempo per riflettere sull’importanza di esprimere il proprio consenso alla donazione. Un piccolo gesto, infatti, può fare una grande differenza.

La Giornata Nazionale del Sì invita a riflettere su come, anche nelle circostanze più difficili, la generosità e l’altruismo possano dare una seconda possibilità. La donazione degli organi, che può avvenire sia dopo la morte che attraverso il gesto di un donatore vivente, rappresenta un atto d’amore, rispetto per la vita e speranza per il futuro.

Aido Sez. Provinciale Avellino e Gruppo Aido Nola-Cimitile, con i rispettivi presidenti Nicola De Rogatis e Felice Peluso, invitano la cittadinanza a unirsi alla celebrazione di questa giornata, diffondendo il messaggio di solidarietà e incoraggiando tutti a esprimere il proprio sì alla donazione. Insieme possiamo dare una nuova opportunità di vita a chi sta aspettando un trapianto.

Noi abbiamo deciso, manchi solo tu.