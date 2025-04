I Fagioli di Bud Spencer Non Si Battono: In Due Anni 10 Milioni di Fatturato, “Vendiamo Più di Heinz”

Un successo che ha del clamoroso: i fagioli di Bud Spencer, il leggendario attore noto per la sua passione per la cucina e la tradizione, sono diventati un vero e proprio fenomeno nel mondo del food. In soli due anni, l’azienda che ha deciso di portare sul mercato la sua ricetta segreta ha raggiunto un fatturato da capogiro, superando persino giganti del settore come Heinz.

A raccontare questa incredibile ascesa è Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, che insieme al team ha deciso di rilanciare l’amore del padre per la cucina casalinga, creando un prodotto che racchiude in sé la tradizione e la qualità. “Ci siamo ispirati alla ricetta di mio padre”, afferma Pedersoli, “un piatto che lui amava molto e che, come ogni cosa che faceva, era genuino e pieno di passione.”

Il segreto del successo, secondo Pedersoli, è proprio nell’autenticità della ricetta, che non ha ceduto a compromessi. “Abbiamo mantenuto il sapore di casa, quello che Bud Spencer avrebbe voluto nei suoi piatti. Ogni fagiolo è cucinato con la stessa cura che mio padre avrebbe messo in ogni singolo gesto in cucina”, aggiunge. E così, la semplicità di un piatto, che ha visto Bud Spencer protagonista in diversi film, è diventata un vero e proprio business, amato dai consumatori di tutte le età.

Negli ultimi mesi, i fagioli di Bud Spencer sono arrivati sugli scaffali dei supermercati, dove sono stati accolti con entusiasmo. La qualità del prodotto e l’autenticità della ricetta hanno conquistato i consumatori, portando a un incremento delle vendite che ha sorpreso anche gli stessi produttori. In poco tempo, l’azienda ha registrato numeri impressionanti, con un fatturato che ha toccato i 10 milioni di euro, una cifra che parla chiaro sulla riuscita del progetto.

La campagna di marketing, che ha sfruttato l’immagine di Bud Spencer, ha poi dato una spinta fondamentale al successo, facendo conoscere il prodotto a milioni di persone in Italia e all’estero. Il risultato? “Vendiamo più di Heinz”, dice Pedersoli con un sorriso, un segno che l’azienda ha saputo conquistare il mercato con una proposta che unisce tradizione, qualità e l’inconfondibile spirito di Bud Spencer.

Oggi, i fagioli dell’attore stanno trovando spazio nei piatti degli italiani e non solo, diventando un prodotto amatissimo per la sua semplicità, la sua bontà e la sua storia. Un tributo a Bud Spencer che vive nei cuori dei suoi fan e nelle cucine di tutta Italia.