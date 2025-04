Pomigliano: due anni d’intensa attività per il commercio dell’Amministrazione Russo

POMIGLIANO D’ARCO, 9 APRILE – Due anni di intensa e articolata attività amministrativa per sostenere, rilanciare e innovare il tessuto commerciale urbano: è il bilancio tracciato dall’Amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco, guidata dal sindaco Raffaele Russo, che dal 2023 ad oggi ha avviato un programma organico di interventi istituzionali, promozionali, infrastrutturali ed economici per rafforzare il ruolo della città come polo commerciale di riferimento nel territorio vesuviano. Sul piano istituzionale, i passaggi fondamentali sono stati l’istituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) con delibera n.17 del 17 marzo 2023, l’adozione del Regolamento del DUC, la nomina del Coordinamento e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento dei distretti.Intensa anche l’attività promozionale e culturale: con la campagna “Pomigliano è viva!”, il potenziamento della comunicazione attraverso affissioni, locandine, social network, la produzione di contenuti multimediali, e oltre 40 eventi tra musica, teatro e iniziative popolari distribuiti nei quartieri cittadini, in particolare durante festività e ricorrenze. Di rilievo anche l’istituzione della rassegna annuale dedicata alle tradizioni locali, che ha coinvolto scuole, associazioni e centinaia di cittadini.Dal punto di vista infrastrutturale, si segnala il progetto di nuova segnaletica turistica e commerciale (in via di completamento), gli interventi sulla viabilità urbana con la rimodulazione dei flussi per agevolare l’accesso ai poli commerciali, la creazione di zone 30 e aree pedonali, oltre alla riqualificazione dell’arredo urbano con nuova illuminazione, panchine, cestini e rastrelliere.Importanti anche le misure di sostegno economico, come le nuove tariffe TARI agevolate per commercianti e artigiani (riduzioni dal 30 al 50% per nuove aperture o ristrutturazioni), il supporto alla digitalizzazione delle attività commerciali con assistenza tecnica per bandi, creazione di e-commerce e sviluppo della presenza online.Complessivamente, il Comune ha stanziato oltre 160.000 euro tra 2023 e 2024 per queste attività. Sono più di 120 le attività commerciali coinvolte e beneficiarie, a vario titolo, degli interventi. Numeri che raccontano un’azione amministrativa costante, capillare e strategica. “In questi due anni abbiamo costruito un sistema di supporto concreto per il commercio locale, fatto di ascolto, interventi strutturali, agevolazioni e promozione del territorio – ha dichiarato l’assessore al Commercio Marianna Manna –. Abbiamo puntato a una visione moderna della città, che valorizza le imprese di prossimità, crea vivacità urbana e mette i commercianti nella condizione di affrontare con strumenti adeguati le sfide attuali. Pomigliano ha dimostrato di saper crescere insieme”.

Le iniziative per il commercio in sintesi

Iniziative istituzionali e strutturali:

* Istituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC), con delibera n. 17 del 17/03/2023.

* Adozione del Regolamento DUC e nomina del Coordinamento del Distretto (delibera n. 45 del 27/07/2023).

* Partecipazione a bandi regionali, incluso il bando regionale per il finanziamento dei distretti del commercio (DGR 152/2022).

Iniziative promozionali e culturali:

* Campagna promozionale “Pomigliano è viva!”: realizzazione di un piano di comunicazione visiva in città con affissioni 6×3, locandine e contenuti social.

* Creazione e gestione della pagina Instagram e Facebook del DUC Pomigliano Marcato.

* Produzione e diffusione di contenuti fotografici e video sulle attività commerciali e sulla città.

* Organizzazione di eventi culturali, musicali e teatrali nelle aree commerciali centrali.

* Istituzione della rassegna annuale sulle tradizioni locali di Pomigliano d’Arco, con la partecipazione di scuole e associazioni.

* Allestimento di eventi in occasione di festività e ricorrenze, come Natale, Carnevale e San Valentino.

Infrastrutture e servizi:

* Progetto di nuova segnaletica stradale turistica e commerciale, in via di completamento.

* Interventi sulla viabilità urbana con nuova pianificazione dei flussi per facilitare l’accesso alle aree commerciali.

* Creazione di aree pedonali e zone 30 per migliorare la fruibilità del centro urbano.

* Riqualificazione dell’arredo urbano con nuova illuminazione, cestini, rastrelliere e panchine.

Sostegno economico e agevolazioni:

* Nuove tariffe agevolate TARI per attività commerciali e artigianali: riduzione fino al 50% per nuove aperture o ristrutturazioni significative.

* Sostegno alla digitalizzazione delle imprese: supporto alla creazione di e-commerce e presenza online.

* Assistenza tecnica gratuita per la partecipazione a bandi e incentivi pubblici.

Numeri significativi:

* Spesa complessiva per promozione e iniziative nel biennio 2023-2024: oltre 160.000 euro.

* Aliquote TARI ridotte dal 2023 fino al 30-50% per categorie selezionate, con delibera specifica del consiglio comunale.

* Coinvolgimento di oltre 120 attività commerciali nelle iniziative del Distretto.

* Oltre 40 eventi pubblici organizzati o co-promossi dal Comune nell’arco di 18 mesi.