Villanova Del Battista (AV), conferisce la cittadinanza onoraria all’attore italo americano Ralph Macchio.

Ieri pomeriggio 8 aprile ’25, con una cerimonia pubblica al parco Taverna di Villanova De Battista, alla presenza di autorità civili, istituzionali, militari e religiose, il Sindaco Ernesto Iorizzo, ha conferito la cittadinanza onoraria all’attore italo americano Ralph Macchio, il cui nonno di cognome Macchia emigrò negli USA ed era originario appunto, di Villanova Del Battista.

L’attore Macchio, accompagnato dalla sua famiglia, è protagonista negli USA di alcuni cult cinematografici, come Karate Kid , la serie Netflix Cobra Kal per cui ha ricevuto recentemente la stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles.

Alla cerimonia, oltre ai ragazzi che hanno accolto le autorità al loro arrivo, era presente un folto pubblico, mentre il parterre riservato agli ospiti, era in gran parte composto dai Sindaci dei paesi vicini. Mentre sul palco hanno preso posto oltre a Ralph Macchio e il Sindaco Iorizzo, c’erano il Vescovo di Ariano/ Lacedonia Mons, Sergio Melillo, il Prefetto di Avellino Dott:ssa Rossana Riflesso e i rappresentanti della Provincia di Avellino e della Regione Campania.

Il Sindaco Iorizzo, prima del suo lungo intervento, ci aveva dichiarato:” oggi a Villanova Del Battista si respira aria di festa, Ringrazio e siamo entusiasti per avere come nostro ospite e come cittadino onorario l’attore hollywoodiano Ralph Macchio. Nel contempo voglio ringraziare il Prefetto di Avellino la Dott:ssa Rossana Riflesso, per aver accettato l’invito molto, molto disponibile e sempre al servizio della nostra comunità. Come pure. Sua eminenza il Vescovo Sergio Melillo. Ringrazio tutti i Sindaci presenti e i consiglieri provinciali e regionali che oggi verranno a Villanova. Sarà un’accoglienza calda nonostante le temperature abbastanza fredde, nonostante che siamo nel mese di aprile. Aspettavamo anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ma ieri ci hanno comunicato, che è rimasto a Roma per impegni istituzionali “.

Carmine Martino