I Maestri del Lavoro di Avellino ricevuti dal Sindaco di San Mango sul Calore

Il 19 giugno 2026 una delegazione dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino è stata ricevuta dal Sindaco di San Mango sul Calore presso la sede comunale.

L’incontro è stato occasione per una breve ma significativa cerimonia di consegna di una targa al dott. Teodoro Boccuzzi, quale riconoscimento onorario di “Amico dei Maestri del Lavoro”, deliberato dal Consiglio Provinciale per la sua costante vicinanza e per la condivisione dei valori che ispirano l’azione della Federazione Nazionale.

Il dott. Boccuzzi ha espresso sincera gratitudine per l’onorificenza, salutando la delegazione composta dal Console Emerito Teodoro Uva, dal Console Provinciale Nicola Spano, dai Vice Consoli Clementina Picillo e Angelo De Vita, dai Consiglieri Provinciali e Regionali Gerardo Iannone e Giuseppe Centore, e dal Tesoriere Modestino Coppola. Assenti per altri impegni i Consiglieri Gaetano Gentile e Mario Delli Colli, ed il Past President della Federazione Nazionale, ing. Vincenzo Esposito.

Nel suo intervento, il Console Emerito Teodoro Uva ha ricordato la crescita costante del Consolato Provinciale di Avellino, avviata dal Console Emerito Attilio Pierni, che oggi conta 108 soci, risultando il secondo in Campania dopo il Consolato Metropolitano di Napoli.

Il Console Provinciale Nicola Spano ha illustrato le attività sociali e di volontariato svolte dai Maestri del Lavoro sul territorio, soffermandosi in particolare sulla Testimonianza Formativa nella Scuola, realizzata a titolo completamente gratuito. Nell’anno scolastico in corso sono stati effettuati 67 incontri, coinvolgendo circa 3.400 studenti irpini di istituti di ogni ordine e grado.

Il dott. Boccuzzi ha infine rivolto parole di apprezzamento per l’intensa e qualificata opera dei Maestri del Lavoro, invitando il Consolato a partecipare alla tradizionale “Cavalcata di Sant’Anna”, in programma il prossimo 26 luglio.