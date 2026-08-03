Pasquale Sena sulla panchina dell’U.S. Ariano: esperienza, programmazione e voglia di rilancio

L’U.S. Ariano ha scelto la guida tecnica da cui ripartire per affrontare il campionato di Promozione 2026/2027. La società biancazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Pasquale Sena, allenatore di esperienza e profondo conoscitore del calcio dilettantistico campano, chiamato a guidare la prima squadra in una stagione che si preannuncia ricca di aspettative.

La presentazione del nuovo tecnico è arrivata contestualmente al primo test di scouting andato in scena sul rettangolo verde dello stadio “Silvio Renzulli”, dove Sena ha iniziato a osservare da vicino i calciatori che potrebbero far parte del nuovo progetto biancazzurro.

Il presidente Fabio Senape, insieme alla dirigenza, continua intanto a lavorare per costruire una rosa competitiva e capace di recitare un ruolo importante nel prossimo torneo. L’obiettivo è chiaro: gettare basi solide per il futuro, con una programmazione che guarda oltre la singola stagione e che passa anche dall’apertura a nuovi soci, nell’ambito del percorso che porterà il club alla trasformazione in Srl.

Per Pasquale Sena parla il curriculum. Allenatore in possesso del patentino UEFA B, ha maturato esperienze in piazze importanti del calcio regionale, guidando società come Mariglianese in Serie D, Givova Capri Anacapri in Eccellenza, Virtus Goti 97 e, nell’ultima stagione, il Football Club Frocalcio (Stadera Calcio) nel campionato di Promozione.

Tra le tappe più significative della sua carriera c’è anche quella nel Mandamento Baianese. Sena ha infatti allenato l’U.S.G. Carotenuto, conquistando due preziose salvezze consecutive nel campionato di Promozione nelle stagioni 2012-2013 e 2013-2014, risultati ottenuti grazie a organizzazione, equilibrio tattico e valorizzazione del gruppo. Un’esperienza che gli ha lasciato un ottimo ricordo e che viene ancora oggi ricordata con stima dagli appassionati del territorio.

Il primo allenamento ha già fornito indicazioni incoraggianti. Intensità, entusiasmo e grande partecipazione hanno caratterizzato il lavoro sul campo, mentre il nuovo tecnico ha iniziato a trasmettere la propria idea di calcio e la mentalità che intende imprimere alla squadra.

L’Ariano riparte dunque da un allenatore esperto, chiamato a dare identità e continuità a un progetto che punta a consolidarsi nel panorama calcistico campano. La nuova stagione è appena iniziata, ma in casa biancazzurra la sensazione è che le fondamenta per costruire qualcosa di importante siano già state gettate. (F.P)