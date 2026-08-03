Caldo africano e temporali: nuova allerta grandine sull’Irpinia

AVELLINO – L’estate continua a mostrare il suo doppio volto sull’Irpinia. Da un lato il caldo intenso che accompagna le ore centrali della giornata, dall’altro l’instabilità pomeridiana che ormai da diversi giorni caratterizza il territorio provinciale, con improvvisi temporali e locali grandinate.

Anche per martedì 4 agosto il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato. La giornata inizierà all’insegna del sole, ma con il passare delle ore il calore favorirà la formazione di nubi cumuliformi, destinate a svilupparsi soprattutto nelle zone interne e montuose.

Nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci sparsi e temporali, con una maggiore probabilità di fenomeni sulle aree orientali della provincia di Avellino. Non si escludono precipitazioni di forte intensità, accompagnate da raffiche di vento e locali grandinate, come già accaduto nelle ultime giornate.

In serata il tempo tenderà nuovamente a migliorare, con il ritorno di ampie schiarite e condizioni più stabili.

Le temperature resteranno pressoché stazionarie, mantenendosi su valori elevati nelle ore diurne, mentre i venti soffieranno deboli o a tratti moderati dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi durante i fenomeni temporaleschi.

L’invito è quello di prestare particolare attenzione nel pomeriggio, soprattutto per chi ha in programma escursioni in montagna o attività all’aperto. Il caldo continuerà a dominare la scena, ma anche nelle prossime 48 ore il rischio di improvvisi temporali resterà concreto su buona parte dell’Irpinia.