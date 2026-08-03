Mugnano del Cardinale, entra nel vivo la festa di Santa Filomena: fede, tradizione e spettacoli fino al 31 agosto

MUGNANO DEL CARDINALE – Con la solenne intronizzazione della statua miracolosa di Santa Filomena è ufficialmente iniziato il mese più atteso dalla comunità mugnanese. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi e civili accompagnerà fedeli, pellegrini e visitatori fino al 31 agosto, nel segno della devozione verso la giovane martire, la cui presenza continua a rappresentare il cuore spirituale del paese.

Il programma religioso proseguirà nei prossimi giorni con gli appuntamenti dedicati al Santo Curato d’Ars e alle Stazioni Eucaristiche nei diversi rioni, in preparazione alla giornata più intensa delle celebrazioni.

Il momento centrale sarà domenica 9 agosto, quando Mugnano del Cardinale vivrà la Festività di Santa Filomena. La giornata inizierà all’alba con la Santa Messa dedicata ai Battenti, seguita dall’arrivo delle squadre provenienti da Altavilla Irpina, Monteforte Irpino e delle storiche squadre di Mugnano del Cardinale. A mezzogiorno sarà celebrata la Santa Messa, mentre nel pomeriggio, alle 17.30, prenderà il via la tradizionale processione della Santa per le vie cittadine, uno degli appuntamenti più sentiti dell’intero anno religioso. Le celebrazioni si concluderanno con la Santa Messa Solenne al termine della processione.

Il 10 agosto, anniversario della traslazione del Sacro Corpo di Santa Filomena da Roma a Mugnano del Cardinale, il Santuario ospiterà altre celebrazioni liturgiche, una visita guidata e la Santa Messa serale. Il calendario religioso proseguirà poi con la Festa del Nome di Santa Filomena il 13 agosto, la celebrazione dedicata a San Pio X il 21 agosto, la Consacrazione dei bambini alla Santa il 30 agosto e la tradizionale Fiaccolata del 31 agosto, organizzata dalla prima squadra dei Battenti.

Accanto agli appuntamenti religiosi, non mancherà il programma civile. Sabato 8 agosto Piazza Umberto I ospiterà “Una Voce per Santa Filomena”, una serata dedicata a canti, testimonianze e momenti di riflessione. Domenica 9 agosto spazio alla musica dal vivo con Magic Pop, mentre il 10 agosto salirà sul palco Sal Esposito. L’11 agosto sarà la volta di Luirè, mentre il 12 e 13 agosto è in programma la quinta edizione di “AppetitosaMente”, il festival del panino organizzato in collaborazione con la Paninoteca Sericè, accompagnato dalla tradizionale serata danzante latino-americana.

Anche quest’anno il Comitato Festa ha predisposto un programma capace di coniugare spiritualità, cultura e momenti di aggregazione, mantenendo viva una tradizione che richiama ogni anno migliaia di fedeli e visitatori. Un mese intenso che conferma Mugnano del Cardinale come uno dei principali luoghi della devozione a Santa Filomena, dove fede, storia e identità continuano a camminare insieme.