Blackout nel Vallo di Lauro, i sindaci fanno fronte comune: diffida a E-Distribuzione e richiesta di un tavolo in Prefettura

VALLO DI LAURO – Basta interruzioni di corrente e disagi continui. I sindaci del Vallo di Lauro fanno squadra e alzano la voce contro i ripetuti blackout che, ormai da mesi, mettono in difficoltà cittadini, imprese e servizi pubblici. I primi cittadini di Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici e Taurano hanno sottoscritto una formale diffida indirizzata a E-Distribuzione, al Prefetto di Avellino e ad ARERA, trasmessa per conoscenza anche alla Regione Campania e alla Provincia di Avellino.

L’obiettivo è ottenere risposte immediate e, soprattutto, un piano concreto che metta definitivamente fine ai continui disservizi che stanno interessando l’intero comprensorio.

Negli ultimi mesi le interruzioni dell’energia elettrica si sono ripetute con frequenza sempre maggiore, provocando disagi nelle abitazioni, rallentamenti alle attività commerciali e produttive e difficoltà anche per uffici pubblici e servizi essenziali. Una situazione che, secondo gli amministratori, non può più essere considerata episodica, ma rappresenta una criticità strutturale della rete di distribuzione.

Per questo motivo i sette sindaci chiedono a E-Distribuzione di fornire una dettagliata relazione tecnica sulle cause dei blackout, comunicare gli interventi già effettuati e quelli programmati per eliminare definitivamente le criticità e adottare tutte le misure necessarie per garantire continuità e affidabilità del servizio.

Nella diffida viene inoltre chiesto al Prefetto di Avellino di convocare un tavolo istituzionale con E-Distribuzione, i Comuni interessati e tutti gli enti competenti, così da individuare nel più breve tempo possibile soluzioni efficaci. Ad ARERA, invece, viene domandato di verificare il rispetto degli standard di qualità e continuità del servizio previsti dalla normativa vigente.

L’iniziativa rappresenta un segnale di forte unità istituzionale. Per la prima volta tutti i Comuni del Vallo di Lauro hanno deciso di agire con una posizione condivisa, ribadendo che il diritto a un servizio elettrico efficiente non può essere sacrificato da disservizi che incidono sulla qualità della vita e sull’economia del territorio.

I sindaci, infine, fanno sapere che continueranno a monitorare l’evolversi della vicenda e, qualora i blackout dovessero proseguire, sono pronti ad adottare ulteriori iniziative istituzionali e amministrative per tutelare cittadini e imprese.

Il messaggio rivolto ai gestori del servizio è chiaro: il Vallo di Lauro attende risposte, tempi certi e interventi risolutivi. Dopo mesi di disagi, il territorio chiede che alle parole seguano finalmente i fatti.