Mandamento Baianese, farmacie di turno dal 3 al 10 agosto 2026: assistenza garantita sul territorio

MANDAMENTO BAIANESE – Prosegue regolarmente il servizio di assistenza farmaceutica nel Mandamento Baianese. Dal 3 al 10 agosto 2026 sarà garantita la continuità del servizio grazie alla farmacia di turno, punto di riferimento per cittadini e visitatori durante le ore notturne, i giorni festivi e i fine settimana.

Per il turno in corso è attiva la Farmacia Perez di Avella, situata in via Carlo III, contattabile al numero 081 825 9174. Il presidio assicura la dispensazione dei farmaci, il supporto nelle situazioni di urgenza e un servizio di consulenza professionale, rappresentando un riferimento importante per tutto il comprensorio.

Resta inoltre sempre operativo il servizio H24 della Farmacia De Sanctis di Nola, aperta tutti i giorni dell’anno. La struttura si trova in via San Paolo Belsito n. 69, Nola (NA) ed è raggiungibile al numero 081 8237343 oppure tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

Il servizio di turnazione continua a svolgere un ruolo essenziale per il territorio, garantendo ai cittadini la possibilità di reperire medicinali, farmaci urgenti e prodotti di prima necessità anche al di fuori dei consueti orari di apertura.

BiNews invita i lettori a verificare sempre la farmacia di turno prima di recarsi sul posto. Eventuali aggiornamenti o variazioni del calendario saranno comunicati tempestivamente.