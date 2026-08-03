Sirignano in festa: la piccola Aurora spegne la sua prima candelina, gli auguri della zia Sandra

Una giornata speciale da vivere con il cuore colmo di emozioni. Oggi la piccola Aurora, di Sirignano, festeggia il suo primo compleanno, un traguardo che segna dodici mesi di sorrisi, tenerezza e momenti indimenticabili vissuti accanto alla sua famiglia.

In questo giorno così importante, ad arrivare sono anche gli affettuosi auguri della zia Sandra, che ha voluto dedicarle un messaggio ricco d’amore:

“Oggi festeggiamo un anno meraviglioso da quando sei arrivata nelle nostre vite e le hai riempite di gioia, sorrisi e amore infinito. Anche se sei ancora piccolina, hai già saputo conquistarci tutti con i tuoi occhioni pieni di luce e la tua dolcezza unica. Buon compleanno alla piccola principessa Aurora.”

Parole semplici ma profonde, che raccontano tutto l’affetto di una famiglia unita attorno alla sua piccola principessa, pronta a festeggiare una ricorrenza che resterà per sempre nel cuore di tutti.

Alla dolcissima Aurora giungano anche gli auguri della redazione di BiNews, con l’augurio di crescere circondata dall’amore della sua famiglia, in salute, serenità e felicità.

Buon primo compleanno, Aurora!