Theatralia 2026, Visciano celebra il teatro: successo straordinario per la quinta edizione del Festival Nazionale dell’Arte Teatrale

di Gennaro Savio

Risate, divertimento, emozioni, cultura ed impegno sociale: è stata tutto questo la quinta edizione di Theatralia, il Festival Nazionale dell’Arte Teatrale che si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi e che ha visto la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia.

A fare da corollario alla rassegna che ha regalato sei serate indimenticabili alle centinaia di spettatori che hanno seguito gli spettacoli, tutti di altissimo livello, l’Arena del Parco Giovanni Paolo II di Visciano. Spettacoli che hanno strappato applausi scroscianti ai presenti.

La manifestazione organizzata dall’APS-ETS Camomilla a Colazione, con il patrocinio del Comune di Visciano e della FITA, ha visto la direzione artistica dell’attore e regista Angelo Iannelli, Ambasciatore del Sorriso e straordinario interprete della maschera di Pulcinella che ha dedicato il premio ricevuto a Padre Arturo D’Onofrio.

Il festival ha visto alternarsi artisti di grande rilievo del panorama teatrale e televisivo italiano come Annamaria Colasanto ed Enzo Costanza, protagonisti delle prime serate e insigniti assieme all’attrice Rai Antonella Prisco del Premio Theatralia alla Carriera, Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio, amatissimi volti della serie Mare Fuori, che hanno incantato il pubblico nel gran finale e Cosimo Alberti attore di Un Posto al Sole.

Molto spazio è stato dato anche ai giovani talenti emergenti come l’attore Cristian Cervone e la modella aspirante attrice Ludovica Cerracchio.

Il grande successo della quinta edizione di Theatralia ha superato ogni aspettativa e l’organizzazione è già al lavoro con l’obiettivo di offrire anche il prossimo anno un’esperienza artistica ancora più ricca, inclusiva e coinvolgente.

Di seguito riportiamo l’elenco di tutti i vincitori della 5ª edizione

Dopo una competizione intensa tra compagnie provenienti da tutta Italia, le giurie – tecnica, dei ragazzi e il pubblico – hanno decretato i trionfatori:

Migliore Spettacolo — “Circus Lol” – Theatre Degart

Premio Gradimento del Pubblico — “Dietro un fantasma” – La Puteca degli Attori

Premio Giuria Ragazzi — “Circus Lol” – Theatre Degart

Migliore Regia — Domenico Palmiero – Compagnia FSSL/Pro Teatro

Migliore Attore — Alberto Tortora – Compagnia FSSL/Pro Teatro

Migliore Attrice — Romina Pastorino – Compagnia La Puteca degli Attori

Migliore Caratterista — Francesco Mondelli – Compagnia La Puteca degli Attori

Migliore Allestimento Scenico — “Tre papà e un bebè” – Compagnia Quanta Brava Gente

Un’edizione che ha superato ogni aspettativa

Il ringraziamento più grande va al pubblico, che con la sua presenza attenta e appassionata ha dato anima e cuore a ogni serata.

Theatralia guarda già al futuro

Il festival è pronto a rinnovare e ampliare il suo viaggio culturale, con l’obiettivo di offrire anche il prossimo anno un’esperienza artistica ancora più ricca, inclusiva e coinvolgente.