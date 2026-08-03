Somma Vesuviana, la magia della Festa delle Lucerne illumina il Borgo Casamale: un viaggio tra storia, fede e tradizione

SOMMA VESUVIANA (NA) – Un intero borgo che si accende di luce, trasformandosi in uno scenario dal fascino senza tempo. È la Festa delle Lucerne, uno degli appuntamenti più suggestivi della tradizione vesuviana, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori tra i vicoli dell’antico Borgo Casamale.

Le stradine del centro storico si illuminano grazie a centinaia di piccoli lumini ad olio, sistemati su caratteristiche strutture in legno dalle forme geometriche – triangoli, quadrati, cerchi e spirali – che impreziosiscono ogni vico e creano un’atmosfera unica, sospesa tra arte, spiritualità e memoria.

La manifestazione affonda le sue radici in un antichissimo rito agricolo propiziatorio, legato ai cicli della natura e al desiderio di buon raccolto. Oggi quella tradizione continua a vivere, conservando intatto il suo significato simbolico e trasformando il borgo medievale in un autentico museo a cielo aperto.

L’edizione di quest’anno ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico. Famiglie, turisti e appassionati hanno percorso le strade del Casamale, lasciandosi incantare dai giochi di luce delle lucerne, dalle installazioni artistiche e dall’atmosfera che rende questa festa una delle più affascinanti dell’estate campana.

Tra i vicoli decorati e illuminati, ogni scorcio racconta una storia fatta di identità, tradizioni popolari e cultura locale, confermando la Festa delle Lucerne come un patrimonio da custodire e valorizzare. Le immagini della serata restituiscono tutta la bellezza di un evento che continua a emozionare, facendo risplendere Somma Vesuviana come uno dei luoghi simbolo delle tradizioni del Vesuvio.

Le fotografie pubblicate a corredo dell’articolo sono tratte dalla pagina Facebook di AIS Vesuvio – Associazione Italiana Sommelier Campania. Si ringrazia Ernesto Lamatta per la condivisione degli scatti.