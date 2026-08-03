Baiano, il fiume della fede: i vessilli dei battenti colorano la festa di Santo Stefano. Emozione per la bandiera di Sirignano

Un brivido di autentica commozione ha attraversato la mattinata quando, in mezzo a quel mare di vessilli, si è levata fiera e magnifica la bandiera del Popolo di Sant’Andrea Apostolo di Sirignano. Vederla sfilare fianco a fianco con le altre bandiere è stato uno spettacolo di rara bellezza: il rosso ardente dei suoi colori, acceso dalla luce del sole, racchiudeva l’orgoglio, la storia e la voce di un’intera comunità che stringe forte le proprie radici. Un frammento di viva identità che, unendo i cuori e i passi lungo la strada, ha reso ancora più profondo e indimenticabile questo abbraccio di fede tra i nostri paesi.

​Il sole batteva… perché la mattinata è passata, e in un attimo ci siamo ritrovati con la luce calda del mezzogiorno che illumina la fine di questa intensa camminata.

​La lunga fila di bandiere e stendardi che stamattina avanzava dalla strada Nazionale, immettendosi con un sussulto di orgoglio sul corso del comune di Baiano, è finalmente arrivata a destinazione, incanalandosi verso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire.

​Le vesti di bianco e le fasce rosse dei battenti, insieme ai pesanti labari dorati, hanno completato il loro percorso sotto le luminarie.

​Ecco cosa c’è dietro questa meravigliosa istantanea:

​Un fiume di devozione e fratellanza: La presenza delle bandiere e dei vessilli delle squadre dei battenti dei paesi vicini durante la festa di Santo Stefano a Baiano (il 3 agosto) non è un caso, ma risponde a precise dinamiche di fratellanza devozionale e gemellaggio storico tra le comunità che praticano lo stesso culto.

​Il legame tra le paranze : I battenti di paesi limitrofi (come Mugnano del Cardinale, Avella, Sirignano o centri del nolano) condividono un rito estremamente faticoso e viscerale — la camminata a piedi nudi, il ritmo dei passi, i costumi con la fascia rossa e le promesse votive. Quando una comunità festeggia il proprio patrono , le squadre dei paesi vicini partecipano spesso in segno di omaggio e rispetto spirituale.

​L’ospitalità dei Gonfaloni: La bandiera per una squadra di battenti non è un semplice pezzo di stoffa, ma l’emblema dell’intera comunità di appartenenza, della storia e della fatica dei fedeli. Ospitare o esporre le bandiere delle delegazioni vicine significa sancire un patto d’amicizia e di condivisione della fede tra i vari comitati e gruppi di devoti, dimostrando che il cammino e il sacrificio dei battenti sono una voce sola in tutta la vallata.

​Scambi storici nei pellegrinaggi: Molti di questi percorsi devozionali prevedono storicamente punti d’incontro e di scambio tra le autorità religiose e le delegazioni dei paesi della zona, rendendo la festa di Baiano un momento di convergenza per i baianesi e per i cultori delle tradizioni popolari dei comuni confinanti.

​L’anima di una tradizione: Vedere quei vessilli tutti insieme racchiude il senso più autentico del folklore religioso irpino-campano, unendo la devozione, la fatica e l’identità profonda di un’intera comunità.

​La mattinata si è conclusa così, tra gli sguardi commossi della folla affacciata dai balconi, il suono delle campane e l’energia di un’intera comunità che, anche per questo 3 agosto, ha rinnovato la sua fede, la sua storia e il suo legame indissolubile con Santo Stefano.