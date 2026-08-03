Sirignano, un anno di sorrisi: la piccola Aurora cresce circondata dall’amore della sua famiglia

Ci sono traguardi che non si misurano con i numeri, ma con le emozioni. Il primo anno di vita di una bambina è uno di quei momenti che restano impressi per sempre nel cuore di una famiglia. È il caso della piccola Aurora, di Sirignano, che oggi raggiunge il suo primo anno di vita, regalando ai suoi cari un motivo di gioia e di festa.

Dodici mesi fatti di primi sorrisi, piccoli passi verso la crescita, sguardi curiosi e abbracci che hanno reso ogni giorno speciale. Un percorso vissuto con amore dai genitori, Maria Assunta Lippiello e Pasquale D’Avanzo, che hanno voluto dedicarle parole semplici ma profonde.

“Giorno dopo giorno diventi sempre più grande e anche il nostro amore per te cresce sempre di più. Grazie per tutti i sorrisi e la gioia che ci hai donato in questo primo anno di vita. Ti auguriamo tutto il meglio che la vita possa offrirti.”

Un messaggio che racconta l’immenso amore di mamma e papà per la loro bambina, protagonista di un anno ricco di emozioni e capace di illuminare ogni giornata con la sua dolcezza.