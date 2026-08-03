Scomparsa tra Nola e Cimitile, cresce l’apprensione per Monica-Tania Ciglenean: spunta una nuova segnalazione

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Monica-Tania Ciglenean, 69 anni, della quale i familiari non hanno più notizie da alcuni giorni. La donna, che lavora come badante in Italia da oltre 25 anni, sarebbe stata vista per l’ultima volta tra l’area di Nola e Cimitile.

Nelle ultime ore è emersa una nuova segnalazione che potrebbe rivelarsi utile alle ricerche. Una cittadina ha riferito di aver incontrato la donna venerdì pomeriggio nello studio medico di via A. Boccio, a Nola. In quell’occasione Monica-Tania avrebbe raccontato di essere stata derubata alcuni giorni prima a Napoli e di essere riuscita a raggiungere Nola per sporgere denuncia del furto e della perdita dei documenti. Avrebbe inoltre spiegato che era in attesa del rilascio dei nuovi documenti.

Secondo la stessa testimonianza, la donna aveva presentato domanda per una casa popolare a Nola ma, negli ultimi tempi, avrebbe trovato ospitalità in un dormitorio. La posizione esatta non è nota, ma potrebbe trovarsi nell’area di San Giuseppe Vesuviano o San Gennaro Vesuviano. Si tratta di informazioni ancora da verificare, ma che potrebbero indirizzare le ricerche.

L’appello dei familiari resta accorato. Non conoscendo il luogo in cui lavorava né le persone che frequentava, chiedono a chiunque abbia visto Monica-Tania Ciglenean o sia in possesso di informazioni utili di mettersi immediatamente in contatto con loro attraverso il profilo Facebook dal quale è stato diffuso l’appello.

Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi fondamentale per ritrovarla. Chi dovesse riconoscere la donna nella fotografia o averla incontrata nei giorni scorsi è invitato inoltre a contattare tempestivamente le forze dell’ordine.

Condividere questo appello può contribuire ad aiutare Monica-Tania a tornare presto dai suoi familiari.