Incidente sulla Provinciale per Polvica a Cicciano: Scontro tra Due Auto e un Furgone

Questa mattina, poco dopo le 9:30, un incidente stradale ha coinvolto due automobili e un furgone lungo la strada Provinciale per Polvica, nel comune di Cicciano. Il sinistro è avvenuto sul ponte che attraversa la zona, per cause ancora in fase di accertamento. Nonostante il violento impatto che ha causato danni significativi ai veicoli, fortunatamente nessuno degli occupanti dei mezzi è rimasto ferito.

L’incidente ha suscitato una certa apprensione tra i passanti, ma le persone coinvolte nell’incidente sono uscite illese. Gli agenti della Polizia Locale di Cicciano sono giunti tempestivamente sul luogo, gestendo la situazione e chiudendo temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e rilievo. La chiusura del traffico ha causato alcuni disagi, ma la situazione è stata rapidamente sotto controllo.

Dopo aver completato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente, il traffico è stato ripristinato, e i veicoli incidentati sono stati rimossi. Le indagini proseguono per determinare le cause esatte dello scontro.