La società biancoverde ha diramato il seguente report medico.

Agostino Rizzo: deve stare a riposo per un trauma costale subito nel corso delle prime amichevoli;

Jacopo Murano: durante l’ultima partita ha rimediato un pestone che gli ha causato una sospetta lesione dell’astragalo.

Per tutti gli altri calciatori che non saranno presenti oggi in distinta si tratta di una gestione dei carichi di lavoro.