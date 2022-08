Calcio. L’avellinese Paverese nuovo coordinatore dell’area tecnica dell’Afragolese.

L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato l’incarico di Coordinatore dell’area tecnica al sig. Luigi Pavarese.

Avellinese di nascita, Pavarese è un nome che tutti gli sportivi conoscono. E’ una figura storica del calcio professionistico, avendo lavorato per squadre del calibro di Napoli (il suo contributo importante ha formato all’epoca la squadra azzurra con Maradona), Torino, Avellino, Juve Stabia ed una lunga serie di militanza in società come Modena, Messina, Catanzaro, Lanciano, Casertana, Rieti.

Arriva ad Afragola dopo l’esperienza della scorsa stagione nel calcio a 5 con la società irpina del Sandro Abate.

Queste le prime parole del nuovo Coordinatore dell’area tecnica rossoblù:

“Sono felice di essere qui in questa piazza importante. L’ottimo rapporto che mi lega al Presidente Niutta, ha fatto si che le strade si incrociassero per poi unirsi in un’unica direzione. Sono determinato nel portare un pò di mia esperienza accumulata durante gli anni, per far si che tutti gli obiettivi siano raggiunti a fine stagione. Volevo ringraziare la società di calcio a 5 Sandro Abate, nella persona di Massimo Abate, per la possibilità di rientrare e potermi rituffare nel calcio a 11, senza però far mai mancare il mio apporto al suo splendido club.”

Un colpo da novanta operato dalla società, che continua nel consolidamento dello staff, alzando notevolmente l’asticella di quello tecnico in termini di solidità ed esperienza.

Benvenuto in rossoblù.

DARIO ALGAMAGE

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944