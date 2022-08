GROTTAMINARDA. PUC REDDITO DI CITTADINANZA: ATTIVATO IL PROGETTO “TUTELIAMO LA CITTÀ”.

Finalmente è stato attivato a Grottaminarda il Progetto di utilità collettiva “Tuteliamo la Città” in attuazione del programma per la progettazione e la realizzazione dei “PUC” definiti nella gestione associata dei Comuni dell’Ambito territoriale A1.

Il progetto, a tutela dei beni comuni e dell’ambiente, prevede il coinvolgimento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza attivi e sarà attuato presso immobili ed aree verdi destinate alla fruizione dei cittadini, a supporto della manutenzione.

Il Consigliere delegato ai PUC e all’Ambiente, Antonio Vitale, sottolinea quanto sia stato importante per il Comune di Grottaminarda attivare questo progetto e rivolge un elogio a tutti i percettori del RDC coinvolti nel programma che hanno da subito dimostrato disponibilità e voglia di dare il proprio contributo per il bene dell’intera comunità.

«Oggi – afferma il delegato – se si vuole vivere in un Paese bello, pulito, decoroso, è necessario che ognuno faccia la sua parte e che tutta la popolazione capisca l’importanza di rispettare l’ambiente in cui viviamo. A tal proposito saranno previste delle campagne di sensibilizzazione. Un ambiente pulito è essenziale per la salute ed il benessere di tutti i cittadini».