Torre del Greco protagonista alla “Quarta Giornata del Mare e della Cultura Marina” a Salerno

Torre del Greco ha avuto un ruolo da protagonista alla quarta edizione della “Giornata del Mare e della Cultura Marina”, evento che si è svolto a Salerno, raccogliendo la partecipazione di numerosi istituti scolastici, realtà sportive e rappresentanti istituzionali.

Cinque scuole di Torre del Greco hanno preso parte all’iniziativa, tra cui l’I.C. 1 Mazza-Colamarino, l’ICS De Nicola Sasso, l’I.C. Don Milani, il Liceo Artistico Degni e il Liceo Nautico Colombo, contribuendo con entusiasmo alla celebrazione della cultura marinara. Insieme a loro, due importanti realtà sportive locali: il Circolo Nautico Torre del Greco e la Lega Navale di Torre del Greco, che hanno arricchito l’evento con la loro esperienza e passione per il mare.

Un altro punto di riferimento per la comunità torrese è stato il presidente dell’Associazione Circoli Nautici della Campania, Gianluigi Ascione, che ha condiviso il suo impegno per la promozione della cultura nautica e delle tradizioni marittime.

A rappresentare l’amministrazione comunale, la consigliera delegata allo sport, Valentina Doc Ascione, ha partecipato all’evento portando il sostegno dell’amministrazione alla valorizzazione delle tradizioni locali e all’importanza dell’educazione al mare.

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi torresi, tutti accomunati dall’amore per il mare e per la cultura che lo circonda, dimostrando ancora una volta l’importanza di Torre del Greco come punto di riferimento per le attività nautiche e culturali della regione.