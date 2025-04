Via Crucis a Mugnano del Cardinale: Un’Emozionante Rappresentazione il 13 Aprile

Domenica 13 aprile 2025, a Mugnano del Cardinale, si terrà la tradizionale Via Crucis, un evento spirituale che rappresenta uno dei momenti più significativi della Passione di Cristo. Organizzata dall’Associazione Cattolica, in collaborazione con le altre realtà associative del territorio, la manifestazione avrà luogo in Piazza Umberto I, con inizio previsto per le ore 19:30.

La Via Crucis sarà una rappresentazione suggestiva e coinvolgente, che vedrà la partecipazione attiva della comunità locale. Questo evento, che unirà i cittadini in un’atmosfera di riflessione e preghiera, offrirà un’opportunità di meditazione profonda sul significato del sacrificio di Cristo.

L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare, per vivere insieme un momento di fede e spiritualità in un contesto di comunità.