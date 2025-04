Lavori di Manutenzione sulla A16: Chiusura Temporanea della Stazione di Avellino Est

A partire dalle 22:00 di lunedì 14 aprile e fino alle 2:00 di martedì 15 aprile 2025, la stazione di Avellino Est, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa al traffico in uscita e in entrata. La chiusura è stata disposta per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree lungo l’autostrada.

Durante questo intervallo temporale, i veicoli in transito, sia quelli diretti verso Napoli che quelli provenienti da Napoli, non potranno fare sosta presso la stazione di Avellino Est.

In alternativa, gli utenti sono invitati a utilizzare la stazione di Avellino Ovest, situata al chilometro 41+100, come punto di ingresso e uscita dall’autostrada.

Le autorità raccomandano di pianificare i propri spostamenti in anticipo per evitare disagi e garantire una viabilità sicura e fluida durante le operazioni di manutenzione.