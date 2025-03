Terremoto sul Gargano, scossa avvertita anche nell’Avellinese e nel Salernitano

Continuano le scosse sismiche sulla costa garganica, in provincia di Foggia, con una nuova scossa registrata questa sera al largo di Torre Mileto. Il terremoto, di magnitudo 3,7, è stato preceduto e seguito da altre piccole scosse, con un ipocentro localizzato a 4 km di profondità.

Il sisma è stato avvertito in gran parte della Puglia, Molise e anche in alcune zone limitrofe come l’Avellinese e il Beneventano. Ma a destare particolare interesse sono state le segnalazioni provenienti dai piani alti di Scafati e Nocera Inferiore, dove il fenomeno sembra aver avuto un’intensità maggiore. Questo potrebbe essere dovuto all’amplificazione dei movimenti tellurici, fenomeno che interessa zone specifiche, come le aree più elevate dei centri abitati.

L’intensità della scossa, seppur non particolarmente forte, ha fatto sentire il suo effetto nelle zone limitrofe della fascia pedemontana dei Monti Lattari, un’area notoriamente soggetta a fenomeni di amplificazione sismica. Sebbene il sisma non abbia causato danni, l’episodio rinnovato della sequenza sismica mantiene alta l’attenzione nella zona, con esperti che monitorano da vicino l’evolversi della situazione.