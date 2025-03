Baiano: rappresentazione al teatro Colosseo “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta. Video

Grandissimo esordio ieri sera al Teatro Colosseo di Baiano con la rappresentazione “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, rivisitata dall’Associazione L’Aquilone. L’ottimo arrangiamento e la regia di Salvatore Sgambati hanno reso lo spettacolo un vero successo, coinvolgendo il pubblico con una performance curata nei minimi dettagli.

Gli attori hanno interpretato con grande maestria i loro ruoli, dando vita a uno spettacolo emozionante e ricco di pathos. Particolarmente toccante l’interpretazione del piccolo Antonio Napolitano nel ruolo di Peppiniello, che ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza e bravura. Ma il merito va a tutto il cast, che ha saputo incarnare al meglio i personaggi di questa celebre commedia.

Oltre agli attori, va riconosciuto il grande lavoro svolto da chi ha curato le scene, l’audio, le luci e i costumi. Un’organizzazione impeccabile che ha reso possibile una messa in scena coinvolgente e fedele allo spirito dell’opera originale, pur con le innovazioni introdotte da Sgambati.

Per chi si fosse perso questa straordinaria rappresentazione, ci saranno altre due occasioni per assistere allo spettacolo: questa sera e domani, sempre al Teatro Colosseo di Baiano. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della tradizione napoletana!

(Andrea Salvatore Guerriero)