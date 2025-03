I “Giorni della Vecchia”: quando l’inverno si prende la sua rivincita

Credevate che l’inverno fosse ormai un ricordo lontano? Ripensateci! Il 29, 30 e 31 marzo, i famigerati “Giorni della Vecchia”, portano con sé un’improvvisa ondata di freddo, con venti gelidi, pioggia e persino la neve.

La leggenda della vecchia e la vendetta di Marzo

C’è chi dice che tutto è cominciato con una vecchia pastora, convinta che la primavera fosse ormai arrivata. Ingannata dai primi raggi di sole, decise di portare il suo gregge in montagna, deridendo Marzo e dicendo che ormai non poteva più farle del male. Ma Marzo, furioso per l’affronto, chiese tre giorni ad Aprile e scatenò una tempesta di gelo e neve, facendo sparire la vecchia e le sue pecore tra i monti.

Meteo imprevedibile o saggezza popolare?

Che si tratti di un mito o di una semplice coincidenza, fatto sta che, ogni anno, a fine marzo, il tempo può cambiare all’improvviso, con temperature che crollano e il maltempo che arriva senza preavviso. E così, quando il clima fa i capricci, si sente ancora dire: “Sono i Giorni della Vecchia!”

Un avvertimento che vale ancora oggi

Anche se oggi possiamo prevedere meglio il meteo, la saggezza popolare non sbaglia mai. Marzo può ingannare, e la primavera non è mai così vicina come sembra. Se, a fine mese, dovete ancora indossare cappotto e sciarpa, non è solo il meteo… è la tradizione che si ripete!